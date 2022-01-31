"Спартак" нашёл замену Жиго в Бельгии

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"Спартак" нашёл замену Жиго в Бельгии

Фото инстаграм "Генка"

Московский "Спартак" претендует на центрального защитника "Генка" Карлоса Куэсту, сообщает Transfermarkt. 

По информации источника, "красно-белые" видят в 22-летнем колумбийце замену для Самюэля Жиго, который летом уйдёт в "Марсель".

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Куэста сыграл за "Генк" 17 матчей, результативными действиями не отличался.

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