"Спартак" нашёл замену Жиго в Бельгии

Фото инстаграм "Генка"

Московский "Спартак" претендует на центрального защитника "Генка" Карлоса Куэсту, сообщает Transfermarkt.

По информации источника, "красно-белые" видят в 22-летнем колумбийце замену для Самюэля Жиго, который летом уйдёт в "Марсель".

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Куэста сыграл за "Генк" 17 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Названы условия предстоящего трансфера Перейры в "Спартак". | http://soccernews.ru