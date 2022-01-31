"Спартак" нашёл замену Жиго в Бельгии
Фото инстаграм "Генка"
Московский "Спартак" претендует на центрального защитника "Генка" Карлоса Куэсту, сообщает Transfermarkt.
По информации источника, "красно-белые" видят в 22-летнем колумбийце замену для Самюэля Жиго, который летом уйдёт в "Марсель".
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.
В текущем сезоне Куэста сыграл за "Генк" 17 матчей, результативными действиями не отличался.
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|Антверпен
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|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20