"Спартак" настаивает на отмене желтой карточки Жиго в матче с "Краснодаром"

Теги самюэль жигоспартак москвакраснодар

"Спартак" настаивает на отмене желтой карточки Жиго в матче с "Краснодаром""Спартак" намерен обратится в РФС с просьбой отменить желтую карточку, показанную защитнику команды Самюэлю Жиго в матче с "Краснодаром" (6:1), сообщил директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.

Напомним, что предупреждение стало для француза четвертым в текущем сезоне Чемпионата России. По регламенту РПЛ футболист должен будет пропустить матч 22-го тура с "Динамо".

"Клуб планирует обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с получением желтой карточки Самюэлем Жиго", – заявил Фетисов.

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