"Спартак" настаивает на отмене желтой карточки Жиго в матче с "Краснодаром"
"Спартак" намерен обратится в РФС с просьбой отменить желтую карточку, показанную защитнику команды Самюэлю Жиго в матче с "Краснодаром" (6:1), сообщил директор клуба по связям с общественностью Антон Фетисов.
Напомним, что предупреждение стало для француза четвертым в текущем сезоне Чемпионата России. По регламенту РПЛ футболист должен будет пропустить матч 22-го тура с "Динамо".
"Клуб планирует обратиться в ЭСК с просьбой рассмотреть эпизод с получением желтой карточки Самюэлем Жиго", – заявил Фетисов.
Читать также: Романцев выписан из больницы и прокомментировал свое состояние | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Павар вернулся к тренировкам после коронавируса
-
"Манчестер Юнайтед" включился в борьбу за Доннарумму
-
Почеттино ожидает, что матч с "Барселоной" будет непростым
-
Рыжиков в скором времени покинет "Тамбов"
-
"Шахтер" может перехватить трансферную цель "Ювентуса" и "Интера"
-
"Спартак" настаивает на отмене желтой карточки Жиго в матче с "Краснодаром"
-
Предполагаемая любовница Мамаева беременна
-
3
Рональд Куман считает, что реально пройти ПСЖ только в одном случае
-
Акинфеев вернулся в строй после болезни
-
Защитник сборной Исландии может перейти в клуб РПЛ
-
Романцев выписан из больницы и прокомментировал свое состояние
-
Рибери летом может покинуть "Фиорентину"
-
Жена Мамаева выложила эффектное фото после вероятной измены мужа
-
Боярский начал сомневаться в том, что "Зенит" станет чемпионом
-
"Спартак" отреагировали на слухи об интересе к Спаллетти
-
Гендиректор "Рубина" оценил вероятность ухода Слуцкого из клуба
-
1
Де Лигт высказался о влиянии Буффона и Роналду на его прогресс
-
Экс-футболист "Монако" и "Лиона" может продолжить карьеру в украинском клубе
-
В Англии 17-летний футболист умер от удара током
-
Лёв прокомментировал свой грядущий уход из сборной Германии