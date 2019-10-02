"Спартак" назначил нового исполнительного директора

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил о назначении Максима Власова на должность исполнительного директора клуба.

В пресс-релизе "красно-белых" указано, что 36-летний специалист обладает богатым опытом в управлении финансами, стратегическом и операционном менеджменте, а также поддержке роста бизнеса.

Что касается опыта работы Власова, то он занимал руководящие посты в таких компаниях, как The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers и Universal Music.

По итогам 11 туров "Спартак" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 14 набранных очков.

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