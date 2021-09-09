"Спартак" назначил нового руководителя подготовки молодых футболистов

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Новым куратором системы подготовки молодых футболистов "Спартака" назначен Владимир Кузьмичев, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Кузьмичев уже пообщался с главным тренером "красно-белых" Руем Виторией. Беседа российского и португальского специалистов прошла в позитивном ключе.

Ранее Кузьмичев являлся директором академии московского "Локомотива". В "Спартаке" он будет заниматься "Спартаком-2", молодежной командой и академией.

Не пропустите: Хабиб сфотографировался с легендами "Спартака". | http://soccernews.ru