"Спартак" назначил нового руководителя подготовки молодых футболистов

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"Спартак" назначил нового руководителя подготовки молодых футболистов

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Новым куратором системы подготовки молодых футболистов "Спартака" назначен Владимир Кузьмичев, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Кузьмичев уже пообщался с главным тренером "красно-белых" Руем Виторией. Беседа российского и португальского специалистов прошла в позитивном ключе.

Ранее Кузьмичев являлся директором академии московского "Локомотива". В "Спартаке" он будет заниматься "Спартаком-2", молодежной командой и академией.

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