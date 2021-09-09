"Спартак" назначил нового руководителя подготовки молодых футболистов
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Новым куратором системы подготовки молодых футболистов "Спартака" назначен Владимир Кузьмичев, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Кузьмичев уже пообщался с главным тренером "красно-белых" Руем Виторией. Беседа российского и португальского специалистов прошла в позитивном ключе.
Ранее Кузьмичев являлся директором академии московского "Локомотива". В "Спартаке" он будет заниматься "Спартаком-2", молодежной командой и академией.
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