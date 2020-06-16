"Спартак" назвал цену на форварда Руденко

Московский "Спартак" готов продать этим летом своего воспитанника Александра Руденко, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, "красно-белые" оценили 21-летнего футболиста в 50 миллионов рублей. Пока ни один клуб не проявил заинтересованности в трансфере игрока за такую сумму.

Нападающий неплохо провёл минувший сезон в ФНЛ, забив за "Спартак-2" и "Торпедо" 14 голов в 25 матчах.

В апреле сообщалось, что подписать Руденко могут московское "Динамо" и тульский "Арсенал".

Не пропустите: Каррера: "В "Спартаке" мне не дали выполнить свою работу". | http://soccernews.ru