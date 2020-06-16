"Спартак" назвал цену на форварда Руденко
Московский "Спартак" готов продать этим летом своего воспитанника Александра Руденко, утверждает "Чемпионат".
По информации источника, "красно-белые" оценили 21-летнего футболиста в 50 миллионов рублей. Пока ни один клуб не проявил заинтересованности в трансфере игрока за такую сумму.
Нападающий неплохо провёл минувший сезон в ФНЛ, забив за "Спартак-2" и "Торпедо" 14 голов в 25 матчах.
В апреле сообщалось, что подписать Руденко могут московское "Динамо" и тульский "Арсенал".
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
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