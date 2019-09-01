"Спартак" назвал диагноз Мирзова

"Спартак" на официальном сайте сообщил детали травмы полузащитника Резиуана Мирзов.

У футболиста диагностирован перелом одной из костей стопы, а также частичное повреждение капсульно-связочного аппарата. В течение ближайших 10 дней хавбек пройдет курс физиотерапевтического лечения, после чего станут известны сроки его восстановления.

26-летний Мирзов перешел в "Спартак" летом 2019 года из "Ростова" за четыре миллиона евро. В составе "красно-белых" он провел девять матчей и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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