"Спартак" назвал диагноз травмированного Понсе
Фото твиттер "Спартака"
Форвард московского "Спартака" Эсекиэль Понсе прошёл медицинское обследование в связи с травмой, полученной в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Наполи" (3:2).
Как сообщает пресс-служба "красно-белых", у футболиста диагностировано повреждение мениска.
В понедельник 24-летний аргентинец будет прооперирован, после чего станут понятны сроки его восстановления.
В текущем сезоне Понсе забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах за "Спартак".
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