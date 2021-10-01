"Спартак" назвал диагноз травмированного Понсе

Фото твиттер "Спартака"

Форвард московского "Спартака" Эсекиэль Понсе прошёл медицинское обследование в связи с травмой, полученной в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Наполи" (3:2).

Как сообщает пресс-служба "красно-белых", у футболиста диагностировано повреждение мениска.

В понедельник 24-летний аргентинец будет прооперирован, после чего станут понятны сроки его восстановления.

В текущем сезоне Понсе забил 4 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах за "Спартак".

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