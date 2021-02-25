"Спартак" назвал "Динамо" цену Бакаева

"Спартак" готов продать "Динамо" полузащитника Зелимхана Бакаева, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, "красно-белые" оценили хавбека в 12 миллионов евро. При этом "Спартак" готов согласиться получить данную сумму четырьмя траншами.

24-летний Бакаев является воспитанником "Спартака". Всего он провел за московский клуб 64 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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