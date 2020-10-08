"Спартак" назвал "Фламенго" цену на Педро Рошу

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"Спартак" назвал "Фламенго" цену на Педро Рошу

Московский "Спартак" готов продать нападающего Педро Рошу, сообщает журналист Бренно Беретта.

По его информации, "красно-белые" требуют за 26-летнего футболиста более 10 миллионов евро.

Сейчас Роша выступает на правах аренды за "Фламенго" и бразильский клуб заинтересован в продлении сотрудничества с игроком.

"Спартак" купил форварда в августе 2017 года за 12 миллионов евро. В его активе 1 гол и 2 ассиста в 19 матчах.

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