"Спартак" назвал "Химкам" стоимость Мирзова

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"Спартак" готов продать "Химкам" полузащитника Резиуана Мирзова.

"2 млн евро - цена, которую назвал "Спартак". Выкупить футболиста хотят "Химки", однако в клубе не уверены, что потянут эту сумму. Сам же Мирзов готов остаться в подмосковном клубе", - передает "Чемпионат" слова источника, знакомого с ситуацией.

Напомним, что Мирзов выступает за "Химки" на правах аренды. В этом сезоне на его счету 6 голов и один ассист в 18 матчах.

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