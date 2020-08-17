"Спартак" назвал имя нового исполнительного директора клуба

Новым исполнительным директором "Спартака" назначен Алексей Травкин, сообщает официальный сайт московского клуба.

"Желаем Алексею Травкину успешной работы на благо "красно-белых" и благодарим Максима Власова, который покинул пост исполнительного директора", – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

33-летний Травкин имеет два высших образования. Ранее он работал в структурах Стройкомплекса Москвы.

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