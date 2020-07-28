"Спартак" назвал имя нового пресс-атташе клуба

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"Спартак" назвал имя нового пресс-атташе клуба

Пресс-служба "Спартака" объявила, что новым пресс-атташе московского клуба назначен Ярослав Кулемин.

Ранее он работал в нескольких известных российских спортивных изданиях. В качестве журналиста работал на двух чемпионатах Европы, чемпионате мира-2018 и Олимпийских играх в Сочи.

31-летний Кулемин является болельщиком московского "Спартака".

В нынешнем сезоне "Спартак" финишировал на седьмом месте в чемпионате России и не сумел пробиться в еврокубки.

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