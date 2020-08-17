"Спартак" назвал "Локомотиву" и "Динамо" цену на Рассказова

Теги спартак москвалокомотив москвадинамо москваниколай рассказовтрансферы

"Спартак" назвал "Локомотиву" и "Динамо" цену на Рассказова

"Спартак" готов продать защитника Николая Рассказова, которым интересуются "Локомотив" и "Динамо", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "красно-белые" оценили футболиста в четыре миллиона евро. "Локомотив" не устраивает данная сумма, поэтому клуб взял паузу. Дело в том, что контракт Рассказова со "Спартаком" действует до лета 2021 года. Поэтому через год его можно подписать бесплатно.

22-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". За московский клуб он провел 52 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Не пропустите: В "Локомотиве" пошутили о переговорах с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" надолго теряет тер Штегена

"Барселона" надолго теряет тер Штегена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов