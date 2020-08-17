"Спартак" назвал "Локомотиву" и "Динамо" цену на Рассказова

"Спартак" готов продать защитника Николая Рассказова, которым интересуются "Локомотив" и "Динамо", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "красно-белые" оценили футболиста в четыре миллиона евро. "Локомотив" не устраивает данная сумма, поэтому клуб взял паузу. Дело в том, что контракт Рассказова со "Спартаком" действует до лета 2021 года. Поэтому через год его можно подписать бесплатно.

22-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". За московский клуб он провел 52 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

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