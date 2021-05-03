"Спартак" назвал лучшего игрока апреля

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"Спартак" назвал лучшего игрока апреля

Фото сайт "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" Джордан Ларссон признан лучшим игроком команды по итогам апреля.

Швед стал победителем голосования среди болельщиков, получив поддержку 36 процентов респондентов.

Также в топ-3 вошли Александр Соболев (30%) и Роман Зобнин (13%).

В апреле Ларссон, которого признали лучшим игроком "Спартака" второй месяц подряд, забил 1 гол в 4 матчах.

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