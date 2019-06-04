"Спартак" назвал лучшего игрока мая

Хавбек московского "Спартака" Фернандо признан лучшим игроком команды по итогам мая, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний бразилец стал победителем голосования среди болельщиков, набрав 41 процент голосов.

В минувшем месяце хавбек забил один мяч в трёх играх в составе "красно-белых".

Всего в сезоне Фернандо отличился 3 голами и 3 ассистами в 27 матчах.

Не пропустите: Промес верит, что вернется в "Спартак". | http://soccernews.ru