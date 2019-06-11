"Спартак" назвал "Порту" цену на Зе Луиша

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"Спартак" назвал "Порту" цену на Зе Луиша

"Спартак" готов продать кабовердийского нападающего Зе Луиша не менее, чем за 15 миллионов евро, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, руководство московского клуб уже сообщило эту информацию представителям игрока. Напомним, что интерес к форварду проявляет "Порту", который уже договорился с ним о личном контракте, и предложил за него восемь миллионов евро.

В прошлом сезоне 28-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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Комментарии

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Крош
Крош

Даже Луишу смешно.

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