"Спартак" назвал причину отсутствия Джикии в заявке на матч с "Уфой"
Стало известно, почему тренерский штаб "Спартака" исключил из заявки на матч с "Уфой" капитана команды Георгия Джикию.
Как сообщает официальный сайт "красно-белых", у 25-летнего футболиста выявлено мышечное переутомление, поэтому в целях профилактики его убрали из состава.
Джикия в текущем сезоне сыграл за "народную команду" 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
Матч "Уфа" - "Спартак" начнётся в 17:30 по московскому времени.
Не пропустите: "Спартак" и "Уфа" определились с игровой формой на матч 10-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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|Урал
|7
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|8
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