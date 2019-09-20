"Спартак" назвал причину отсутствия Джикии в заявке на матч с "Уфой"

Стало известно, почему тренерский штаб "Спартака" исключил из заявки на матч с "Уфой" капитана команды Георгия Джикию.

Как сообщает официальный сайт "красно-белых", у 25-летнего футболиста выявлено мышечное переутомление, поэтому в целях профилактики его убрали из состава.

Джикия в текущем сезоне сыграл за "народную команду" 13 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Матч "Уфа" - "Спартак" начнётся в 17:30 по московскому времени.

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