"Спартак" назвал причину отсутствия Комбарова на тренировке команды

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"Спартак" назвал причину отсутствия Комбарова на тренировке команды

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку, сообщает официальный твиттер клуба.

"Красно-белые" уточнили, что отсутствие футболиста на занятии обусловлено профилактикой из-за мышечного перенапряжения.

Также "Спартак" отчитался о состоянии других игроков: Роман Зобнин и Леонид Миронов тренируются в общей группе, Луис Адриано работает в зале, Фернандо выполняет некоторые упражнения, есть улучшения у Сальваторе Боккетти.

Напомним, что "народная команда" готовится к весенней части сезона на сборе в Катаре.

Не пропустите: Рейнгольд дал совет "Спартаку". | http://soccernews.ru

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