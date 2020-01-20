"Спартак" назвал "Сантосу" стоимость Аиртона

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"Спартак" назвал "Сантосу" стоимость Аиртона

Московский "Спартак" не исключает вариант с продажей левого защитника Аиртона, сообщает 90min.

По информации источника, "красно-белые" готовы отпустить бразильского фулбека за 7-8 миллионов евро.

Подписать 22-летнего футболиста хочет "Сантос", однако "рыбам" не по карману сделка на условиях российского клуба.

Год назад "Спартак" купил Аиртона у "Флуминенсе" за 7 миллионов евро. С тех пор он провёл 37 матчей и сделал 4 ассиста.

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