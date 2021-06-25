"Спартак" назвал состав на первый тренировочный сбор
Фото сайт "Спартака"
Тренерский штаб московского "Спартака" во главе с Руем Виторией определился со списком футболистов, которые отправились на первый тренировочный сбор.
Португальский наставник включил в состав 25 игроков "красно-белых":
Вратари: Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Артём Воропаев, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Степан Мельников, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Артём Тимофеев, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;
Нападающие: Георгий Мелкадзе, Педро Роша.
"Спартак" будет готовиться к новому сезону в австрийском Филлахе до 5 июля. Там команда проведёт три товарищеских матча.
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