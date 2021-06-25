"Спартак" назвал состав на первый тренировочный сбор

Фото сайт "Спартака"

Тренерский штаб московского "Спартака" во главе с Руем Виторией определился со списком футболистов, которые отправились на первый тренировочный сбор.

Португальский наставник включил в состав 25 игроков "красно-белых":

Вратари: Александр Максименко, Артём Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Артём Воропаев, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Даниил Денисов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Степан Мельников, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Артём Тимофеев, Наиль Умяров, Йоррит Хендрикс;

Нападающие: Георгий Мелкадзе, Педро Роша.

"Спартак" будет готовиться к новому сезону в австрийском Филлахе до 5 июля. Там команда проведёт три товарищеских матча.

Не пропустите: "Спартак" объявил о продлении контракта с 19-летним футболистом. | http://soccernews.ru