"Спартак" назвал состав на сбор в ОАЭ

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"Спартак" назвал состав на сбор в ОАЭ

Завтра, 9 января, "Спартак" отправится в Объединенные арабские Эмираты на первый тренировочный сбор, который закончится до 16 января. На сбор отправится 26 футболистов.

Вратари - Александр Максименко, Александр Селихов, Владислав Терешкин и Кирилл Шитов; защитники - Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Павел Маслов, Леонид Миронов и Николай Рассказов; полузащитники - Денис Глушаков, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Александр Ташаев, Фернандо, Наиль Умяров и Софьян Ханни; нападающие - Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша и Георгий Мелкадзе.

Кроме того, несколько игроков продолжат реабилитацию в Дубае. Среди них - Артём Ребров, Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко и Самуэль Жиго. 

На данный момент "Спартак" располагается на 4 месте турнирной таблицы, набрав 28 баллов.

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