"Спартак" назвал состав на сбор в ОАЭ

Тренерский штаб московского "Спартака" выбрал 26 футболистов, которые отправились на первый зимний тренировочный сбор в Абу-Даби (ОАЭ).

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артём Поплевченков, Артём Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Малкольм Баду, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;

Нападающий: Эсекель Понсе.

Позднее к команде присоединится шведский форвард Джордан Ларссон, который сейчас находится в расположении национальной сборной.

"Спартак" будет тренироваться в Эмиратах до 24 января.

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