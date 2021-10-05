"Спартак" назвал сроки восстановления группы травмированных игроков
Фото: инстаграм Джордана Ларссона/Автор неизвестен
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, когда в строй вернутся травмированные игроки московского клуба.
"О возвращении в общую группу Мелкадзе и Маслова говорить рано. Но мы ждeм, что в строй в начале следующей недели вернутся Ларссон, Хендрикс, Зобнин, Кутепов и Рассказов", – приводит слова Зеленова "Чемпионат".
В нынешнем сезоне 27-летний Зобнин провел 10 матчей и забил два гола. 23-летний Рассказов отдал одну голевую передачу в 11 поединках. 26-летний Хендрикс и 24-летний Ларссон провели 8 и 11 матчей соответственно и не отметились результативными действиями. 24-летний Мелкадзе принял участие в одном матче, 21-летний Маслов на поле не выходил.
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