"Спартак" назвал сроки восстановления Понсе
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе пропустит около трех месяцев из-за травмы, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Футболист успешно перенес операцию на травмированном колене и сможет вернуться в строй в следующем году. Травму он получил в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против "Наполи" (3:2) в результате столкновения с Костасом Маноласом.
В нынешнем сезоне 24-летний Понсе провел за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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