"Спартак" назвал сроки восстановления Селихова



Вратарь "Спартака" Александр Селихов выбыл из строя на четыре недели из-за перелома пальца, сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер был успешно прооперирован вследствие травмы, которую он получил в матче 21-тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

В нынешнем сезоне 25-летний Селихов провел за "Спартак" шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил шесть голов.

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