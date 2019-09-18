"Спартак" назвал сроки восстановления травмированного Селихова

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов пропустит не менее полугода после операции на ахилловом сухожилии.

"Накануне голкипер Александр Селихов перенес в Финляндии успешную операцию на правом ахилловом сухожилии. По словам главного врача красно-белых Михаила Бутовского, ориентировочные сроки восстановления вратаря составят не менее шести месяцев", - сообщается пресс-служба московского клуба.

Напомним, что в прошлом году голкипер из-за аналогичной травмы выбыл из строя на восемь месяцев.

В нынешнем сезоне 25-летний Селихов не провел ни одного матча в чемпионате России.

Не пропустите: Селихов рассказал о состоявшейся операции. | http://soccernews.ru