"Спартак" назвал сроки восстановления Зобнина

Фото сайт "Спартака"

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин прошёл медицинское обследование в связи с травмой, полученной в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против "Легии" (0:1).

Как сообщает пресс-служба "красно-белых", у 27-летнего футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы.

Сроки восстановления хавбека составят около четырёх недель.

В текущем сезоне Зобнин сыграл за "Спартак" 10 матчей, в которых забил 2 гола.

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