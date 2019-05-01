"Спартак" назвал стоимость Ханни

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"Спартак" назвал стоимость Ханни

Московский "Спартак" готов продать полузащитника Софиана Ханни во время летнего трансферного окна.

Как сообщают российские СМИ, руководство "красно-белых" оценило 28-летнего алжирца в шесть миллионов евро. 

"Спартак" купил хавбека в январе 2018 года у "Андерлехта" за восемь миллионов евро. С тех пор он забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 38 матчах.

Контракт между Ханни и столичным клубом рассчитан до июня 2021 года.

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