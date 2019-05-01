"Спартак" назвал стоимость Ханни
Московский "Спартак" готов продать полузащитника Софиана Ханни во время летнего трансферного окна.
Как сообщают российские СМИ, руководство "красно-белых" оценило 28-летнего алжирца в шесть миллионов евро.
"Спартак" купил хавбека в январе 2018 года у "Андерлехта" за восемь миллионов евро. С тех пор он забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 38 матчах.
Контракт между Ханни и столичным клубом рассчитан до июня 2021 года.
Не пропустите: В "Спартаке" попросили поддержки болельщиков. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
Экс-игрок "Спортинга" о молодом Роналду: "Тогда я и подумать не мог, что он оставит такой след в истории футбола"
-
Фирмино пропустит матч с "Барселоной"
-
Экс-голкипер сборной Германии Адлер завершит карьеру по окончании сезона
-
"Валенсия" готова выкупить права на Черышева
-
Румменигге: "Надеюсь, когда-нибудь "Бавария" постарается и вернет Хаби Алонсо"
-
"Ювентус" ведет переговоры с Гвардиолой
-
"Барселона" вынуждена будет заплатить деньги за своего же игрока
-
"Реал" не готов платить Погба зарплату, которую он получает в "МЮ"
-
В Сети появились фото возможной домашней формы "Реала" на следующий сезон
-
"Спартак" назвал стоимость Ханни
-
ПСЖ сделал предложение Конте
-
Переход Азара в дортмундскую "Боруссию" под угрозой срыва
-
Райола блокирует трансфер де Лигта в "Барселону"
-
"Реал" договорился с Эриксеном
-
Тошак: "Соперникам нужно давать фору в один гол, когда против них играет Месси"
-
Беспроигрышная серия "Барселоны" в домашних матчах ЛЧ составляет 31 матч. Сегодня игра с "Ливерпулем"
-
Статистика свидетельствует, что "Аякс" пройдёт "Тоттенхэм" и сыграет в финале Лиги Чемпионов
-
Модрич не покинет "Реал" летом
-
"Барселона" готова подписать Мату, но при одном условии
-
Конте хочет тренировать "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Арсенал Тула
|26
|39
|6
|Спартак Москва
|25
|39
|7
|Оренбург
|26
|36
|8
|Ростов
|26
|36
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16