"Спартак" назвал трансферную стоимость Жиго

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"Спартак" назвал трансферную стоимость Жиго

"Спартак" готов расстаться с защитником Самюэлем Жиго в летнее трансферное окно.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский клуб оценил 26-летнего француза в 20 миллионов евро.

Отмечается, что в услугах игрока заинтересован "Марсель" и еще несколько французских клубов. Сам Жиго готов остаться в "Спартаке", но также готов рассмотреть предложения из Франции. Вероятно, все будет зависеть от того, пробьется ли "Спартак" в еврокубки.

В этом сезоне на счету Жиго четыре гола и два ассиста в 32 играх.

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