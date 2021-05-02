"Спартак" назвал "Уфе" стоимость Урунова

Теги спартак москвауфаостон урунов

"Спартак" назвал "Уфе" стоимость Урунова Фото: Твиттер @UfaFc

"Уфа" хочет выкупить права на хавбека "Спартака" Остона Урунова.

По сведениям "Рейтинга Букмекеров", "Уфа" предложила за 20-летнего игрока один миллион евро, однако "красно-белые" дали понять, что не отпустят футболиста менее чем за 3 миллиона.

Напомним, что Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" летом 2020 года за один миллион евро. С февраля 2021 года игрок находится в аренде в "Уфе".

В этом сезоне в составе "Уфы" Урунов провел 8 игр, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: "Спартак" обязан выкупить Мозеса, если финиширует в топ-3 РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"

"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов