"Спартак" назвал "Уфе" стоимость Урунова

Фото: Твиттер @UfaFc

"Уфа" хочет выкупить права на хавбека "Спартака" Остона Урунова.

По сведениям "Рейтинга Букмекеров", "Уфа" предложила за 20-летнего игрока один миллион евро, однако "красно-белые" дали понять, что не отпустят футболиста менее чем за 3 миллиона.

Напомним, что Урунов перешел в "Спартак" из "Уфы" летом 2020 года за один миллион евро. С февраля 2021 года игрок находится в аренде в "Уфе".

В этом сезоне в составе "Уфы" Урунов провел 8 игр, однако результативными действиями не отличился.

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