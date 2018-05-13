"Спартак" не будет искать замену Селихову

Теги спартак москваалександр селихов

"Спартак" не будет искать замену Селихову
Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун заявил, что клуб не будет приобретать вратаря на смену травмированному Александру Селихову.

"На место травмированного Селихова кого-то искать не будем. Он восстановится, без проблем. Там разрыв, который заживает за два месяца. Зачем брать кого-то в аренду на полгода? Вратарь играет хорошо, когда играет постоянно. Ребров еще в приличной форме и может выступать года два-три", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Селихов получил разрыв ахилла и может пропустить около полугода.

Не пропустите: Промес может покинуть "Спартак". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов