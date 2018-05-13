"Спартак" не будет искать замену Селихову



Член совета директоров "Спартака" Андрей Федун заявил, что клуб не будет приобретать вратаря на смену травмированному Александру Селихову.

"На место травмированного Селихова кого-то искать не будем. Он восстановится, без проблем. Там разрыв, который заживает за два месяца. Зачем брать кого-то в аренду на полгода? Вратарь играет хорошо, когда играет постоянно. Ребров еще в приличной форме и может выступать года два-три", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Селихов получил разрыв ахилла и может пропустить около полугода.

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