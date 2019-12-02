"Спартак" не будет наказывать Тедеско за поход в судейскую после матча с "Зенитом"

Теги спартак москвазенит санкт-петербургдоменико тедеско

"Спартак" не будет наказывать Тедеско за поход в судейскую после матча с "Зенитом"

Руководство московского "Спартака" не будет наказывать главного тренера Доменико Тедеско, который после окончания матча 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1) посетил судейскую комнату, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, немецко-итальянский специалист вошел в комнату к судьям и подверг их резкой критике. Тренера вывела из комнаты служба безопасности.

Впрочем, Тедеско может быть наказан контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. Специалисту грозят дисквалификация и штраф.

Не пропустите: Тедеско в первых шести матчах РПЛ со "Спартаком" набрал почти в два раза меньше очков, чем Кононов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Игроки сборной России выбрали обладателя "Золотого мяча"

Игроки сборной России выбрали обладателя "Золотого мяча"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 33
4 Краснодар Краснодар 17 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Уфа Уфа 18 22
8 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
9 Урал Урал 18 21
10 Ахмат Ахмат 18 19
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов