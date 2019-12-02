"Спартак" не будет наказывать Тедеско за поход в судейскую после матча с "Зенитом"

Руководство московского "Спартака" не будет наказывать главного тренера Доменико Тедеско, который после окончания матча 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1) посетил судейскую комнату, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, немецко-итальянский специалист вошел в комнату к судьям и подверг их резкой критике. Тренера вывела из комнаты служба безопасности.

Впрочем, Тедеско может быть наказан контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. Специалисту грозят дисквалификация и штраф.

Не пропустите: Тедеско в первых шести матчах РПЛ со "Спартаком" набрал почти в два раза меньше очков, чем Кононов. | http://soccernews.ru