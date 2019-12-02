"Спартак" не будет наказывать Тедеско за поход в судейскую после матча с "Зенитом"
Руководство московского "Спартака" не будет наказывать главного тренера Доменико Тедеско, который после окончания матча 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1) посетил судейскую комнату, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, немецко-итальянский специалист вошел в комнату к судьям и подверг их резкой критике. Тренера вывела из комнаты служба безопасности.
Впрочем, Тедеско может быть наказан контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. Специалисту грозят дисквалификация и штраф.
Не пропустите: Тедеско в первых шести матчах РПЛ со "Спартаком" набрал почти в два раза меньше очков, чем Кононов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|17
|33
|4
|Краснодар
|17
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Уфа
|18
|22
|8
|Спартак Москва
|17
|22
|9
|Урал
|18
|21
|10
|Ахмат
|18
|19
|11
|Арсенал Тула
|17
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14