"Спартак" не будет переносить матч Кубка России с ЦСКА в "Лужники"
Владелец "Спартака" Леонид Федун сказал, что не хочет переносить матч 1/4 финала Кубка России с ЦСКА со своего стадиона "Открытие Арена" в "Лужники". Об этом сообщает "Р-Спорт".
"У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит "Лужники", болельщикам добираться удобнее. Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча", - сказал Федун.
Дерби состоится 4 или 5 марта 2020 года.
А еще: Тихонов: "Если бы Федун не финансировал "Спартак", даже место в РПЛ было бы под угрозой"| http://soccernews.ru
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