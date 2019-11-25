"Спартак" не будет переносить матч Кубка России с ЦСКА в "Лужники"

Теги цска москваспартак москва

"Спартак" не будет переносить матч Кубка России с ЦСКА в "Лужники"

Владелец "Спартака" Леонид Федун сказал, что не хочет переносить матч 1/4 финала Кубка России с ЦСКА со своего стадиона "Открытие Арена" в "Лужники". Об этом сообщает "Р-Спорт".

"У нас прекрасный стадион, который по своей комфортабельности превосходит "Лужники", болельщикам добираться удобнее. Мы в состоянии организовать прекрасный матч на своей арене. Если будет 45 тысяч зрителей, они все получат удовольствие от этого матча", - сказал Федун.

Дерби состоится 4 или 5 марта 2020 года.

А еще: Тихонов: "Если бы Федун не финансировал "Спартак", даже место в РПЛ было бы под угрозой"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Квальярелла вошел в историю Серии А

Квальярелла вошел в историю Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 Краснодар Краснодар 17 33
4 Ростов Ростов 17 30
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
7 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
8 Урал Урал 17 20
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
10 Оренбург Оренбург 17 19
11 Уфа Уфа 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов