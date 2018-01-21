"Спартак" не будет покупать бразильца Рабелло

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"Спартак" не будет покупать бразильца Рабелло

"Спартак" не заинтересован в приобретении защитника "Ботафого" Игора Рабелло, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, бразильский футболист не входит в сферу интересов "красно-белых".

При этом Рабелло, по словам его агента, интересен другому российскому клубу.

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