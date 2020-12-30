«Спартак» не будет проводить контрольные матчи на первом сборе в Дубае

Московский "Спартак" проведет первый сбор в Дубае, но не планирует на нем контрольные матчи, сообщает Sport24.

13 января у москвичей запланирован медосмотр, после которого команда вылетит в ОАЭ.



Это будет первый зимний сбор, который продлится с 14 по 24 января.



Как и в прошлом году, на этом сборе не будет контрольных матчей. Второй сбор "Спартак" также проведет в Дубае – с 28 января по 8 февраля.



На перерыв в чемпионате России "красно-белые" ушли занимая 3 место. В активе команды 35 очков, что на 6 очков меньше, чем у идущего первым питерского "Зенита".



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