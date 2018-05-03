"Спартак" не будет выкупать контракты Пашалича и Максимовича

Московский "Спартак" не будет выкупать у лондонского "Челси" и "Наполи" контракты полузащитника Марио Пашалича и защитника Николы Максимовича соответственно.

Как информирует СЭ, по окончанию текущего сезона, когда у хорвата и серба истекут сроки действия арендного соглашения с "красно-белыми", оба игрока покинут Россию. Предпринимать попытки заполучить их на полноправной основе пока еще чемпион России не будет ввиду не самой удачной игры первого и высокой трансферной стоимости второго (порядка 14-ти миллионов евро).

Напомним, тренер "Спартака" покинет клуб по окончанию сезона. | soccernews.ru