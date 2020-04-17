"Спартак" не будет выкупать трансфер Шюррле у "Боруссии"
"Спартак" не будет выкупать трансфер хавбека команды Андре Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской "Боруссии". Об этом сообщил генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
"Мы не будем использовать возможность выкупа Шюррле, решение об этом уже принято. Как бы то ни было, Андре является выдающимся футболистом, который обогатил нашу молодую команду своим опытом", - сказал Цорн.
Для выкупа трансфера "Спартаку" необходимо было заплатить 7 миллионов евро. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2021 года.
За "красно-белых" футболист отыграл 18 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
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|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16