"Спартак" не делал новых предложений по трансферу Вериссимо

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"Спартак" не делал новых предложений по трансферу Вериссимо

Защитник "Сантоса" Лукас Вериссимо, видимо, не перейдет в "Спартак", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, "красно-белые" не делали предложений бразильцам о покупке игрока на этой неделе. Ранее "Спартак" арендовал защитника "Наполи" Николу Максимовича и теперь может отказаться от трансфера Вериссимо.

Ранее сообщалось, что "Сантос" оценивал 22-летнего Вериссимо в 8,5 миллионов евро, а спартаковцы предлагали 7 миллионов.

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