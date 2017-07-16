"Спартак" не договорился с Баделем

Переход хавбека "Фиорентины" Милана Баделя в московский "Спартак" сорвался, сообщают российские СМИ.

Хорват хотел зарабатывать в российском клубе 3,2 миллиона евро, но в стане "красно-белых" сочли эти требования завышенными.

Напомним, что контракт 28-летнего Баделя с "Фиорентиной" истекает летом 2018 года.

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