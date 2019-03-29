"Спартак" не хочет отпускать Рошу в аренду

Нападающий "Спартака" Педро Роша, возможно, перейдет в бразильский клуб.

Агент футболиста заявил, что московски клуб отказывается отдавать игрока в аренду. "Спартак" рассматривает только продажу за, как минимум, 12 миллионов евро.

Агент игрока Хэмилтон Бернард пытается решить ситуацию и найти для Роши команду в Бразилии, где трансферное окно открыто до 4 апреля.

Роша является воспитанником клуба "Атлетико Минейро". Футболист перешел в "Спартак" летом 2017 года за 12 миллионов евро. Контракт действует до 2021 года.

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