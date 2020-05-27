"Спартак" не может договориться о продлении контракта с основным защитником

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн рассказал, что клубу пока не удается договориться с защитником Николаем Рассказовым о новом контракте.

"С Николаем разговоры о продлении контракта начались еще зимой 2019 года при прежнем руководстве, с тех пор клуб постоянно ведет переговоры - пока безуспешно", - приводит слова Цорна Sport24.

22-летний Рассказов является воспитанником "Спартака". Всего в составе московского клуба он провел 41 матч во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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