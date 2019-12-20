"Спартак" не может договориться о продлении контракта с Солтмурадом Бакаевым

Теги спартак москвасолтмурад бакаев

"Спартак" не может договориться о продлении контракта с Солтмурадом Бакаевым

Московский "Спартак" ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником Солтмурадом Бакаевым.

Действующее соглашение между игроком и "красно-белыми" истекает следующим летом. Стороны заинтересованы в заключении нового договора, однако камнем преткновения стала зарплата 20-летнего хавбека.

Бакаева-младшего не устраивают предложенные условия, однако он из уважения к "Спартаку" пока не ведёт переговоры с другими клубами.

За основу "народной команды" Солтмурад провёл всего 4 матча, зато его старший брат Зелимхан является ключевым футболистом стартового состава.

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