"Спартак" не может договориться о разрыве контракта с ветераном команды

"Спартак" хочет расстаться с полузащитником Александром Самедовым, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб предложил футболисту 450 тысяч евро за досрочный разрыв контракта, который действует до лета. Впрочем, игрок отказался, так как по нынешнему соглашению он должен получить в два раза больше. Возможно, что "Спартак" и Самедов договорятся. В этом случае он может вернуться в "Динамо".

В нынешнем сезоне 34-летний Самедов провел за "Спартак" 12 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Спартак" и "Локомотив" поборются за трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru