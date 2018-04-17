"Спартак" не может договориться по трансферу Максимовича

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"Спартак" не может договориться по трансферу Максимовича

"Спартак" не сумел договориться с "Наполи" по сумме выкупа трансфера сербского защитника Николы Максимовича, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, итальянский клуб требовал за футболиста 14 миллионов евро, но "красно-белые" предлагали в два раза меньше. Возможно, в мае стороны проведут еще один раунд переговоров.

В данный момент 26-летний серб играет за "Спартак" на правах аренды и провел за клуб семь матчей.

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