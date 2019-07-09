"Спартак" не может договориться по трансферу сына "карпатского Марадоны"

Теги спартак москваск фк вииторул констанцаянис хаджитрансферы

"Спартак" не может договориться по трансферу сына "карпатского Марадоны"
"Спартак" пока не может согласовать переход полузащитника румынского "Вииторула" Яниса Хаджи, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, российский клуб готов заплатить за футболиста восемь миллионов евро, а румыны требуют за него не менее 12 миллионов. В данный момент клубы продолжают переговоры.

Янис является сыном легендарного румынского хавбека Георге Хаджи по прозвищу "карпатский Марадона".

В минувшем сезоне 20-летний Хаджи провел за "Вииторул" 31 матч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач.

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