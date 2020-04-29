"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май
Журналист Иван Карпов сообщил, что "Спартак" ведет переговоры с футболистами о сокращении зарплаты за май.
"Недавно руководство "Спартака" через капитана консультировалось с игроками о зарплате в мае, в условиях пандемии коронавируса. Томас Цорн предложил снижение на 40 процентов. Футболисты возмутились: как так, ведь тренировки могут начаться уже в этом месяце!? Как мне известно, звучала фраза: "Была бы воля Леонида Федуна, он бы сократил ещe больше - я же прошу только 40%". Не исключено, что Цорн блефовал.
Первыми против такого предложения выступили легионеры, однако были и русские, кто не хочет сокращать зарплату. Главный аргумент: команда и так сделала большой шаг на встречу владельцу в апреле, к тому же сейчас все тренируются в онлайн режиме.
Часть русского костяка команды, но не без участие легионеров, обсуждала контрпредложение Цорну: 20%. Вероятно, что клуб ожидают трудные переговоры. По моим сведениям, "Спартаку" очень повезло, что игроки так легко согласились на понижение зарплаты в апреле. В руководстве тогда сильно удивились. Тогда команда хотела поддержать Федуна, чей бизнес сильно пострадал на фоне падения цен на нефть. Однако и дальше терять деньги игроки не хотят", - заявил Карпов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
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|Ахмат
|22
|20