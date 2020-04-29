"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май

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"Спартак" не может договориться с футболистами о сокращении зарплаты за май

Журналист Иван Карпов сообщил, что "Спартак" ведет переговоры с футболистами о сокращении зарплаты за май.

"Недавно руководство "Спартака" через капитана консультировалось с игроками о зарплате в мае, в условиях пандемии коронавируса. Томас Цорн предложил снижение на 40 процентов. Футболисты возмутились: как так, ведь тренировки могут начаться уже в этом месяце!? Как мне известно, звучала фраза: "Была бы воля Леонида Федуна, он бы сократил ещe больше - я же прошу только 40%". Не исключено, что Цорн блефовал.

Первыми против такого предложения выступили легионеры, однако были и русские, кто не хочет сокращать зарплату. Главный аргумент: команда и так сделала большой шаг на встречу владельцу в апреле, к тому же сейчас все тренируются в онлайн режиме.

Часть русского костяка команды, но не без участие легионеров, обсуждала контрпредложение Цорну: 20%. Вероятно, что клуб ожидают трудные переговоры. По моим сведениям, "Спартаку" очень повезло, что игроки так легко согласились на понижение зарплаты в апреле. В руководстве тогда сильно удивились. Тогда команда хотела поддержать Федуна, чей бизнес сильно пострадал на фоне падения цен на нефть. Однако и дальше терять деньги игроки не хотят", - заявил Карпов.

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