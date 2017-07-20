"Спартак" не может договориться с Глушаковым об условиях нового контракта

Московский "Спартак" ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.

Как сообщают российские СМИ, на сегодняшний день стороны далеки от достижения договорённости. У клуба пока не получается согласовать с 30-летним футболистом сроки продления и условия нового договора.

Стоит отметить, что действующий контракт Глушакова со "Спартаком" истекает летом 2019 года.

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