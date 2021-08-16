"Спартак" не может договориться с Жиго о продлении контракта: названа причина

Фото инстаграм Самюэля Жиго

У московского "Спартака" возникли проблемы в переговорах с защитником Самюэлем Жиго о новом соглашении.

По информации "СЭ", сторонам не удаётся договориться о сумме агентских выплат для представителей футболиста.

Действующий контракт между игроком и клубом истекает в июне 2022 года.

Французский центрбек проводит четвёртый сезон в "Спартаке", сыграл 78 матчей, забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

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