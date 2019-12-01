"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях на протяжении 7 лет

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"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостях на протяжении 7 лет

"Спартак" не может обыграть "Зенит" в гостевом матче на протяжении 7 лет.

Напомним, сегодня, 1 декабря, состоится встреча 18-го тура РПЛ "Зенит" - "Спартак".

Красно-белые на поле сине-бело-голубых не побеждали с 2012 года. Москвичи дважды сыграли вничью и потерпели пять поражений. 

В последний раз "Спартак" побеждал "Зенит" под руководством Валерия Карпина в сезоне-2011/12. Тогда московская команда одержала волевую победу со счетом 3:2.

Матч состоится на "Газпром Арене" и начнется - в 19:00 мск.

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