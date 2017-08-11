"Спартак" не может согласовать с "Гремио" стоимость трансфера Луана

Теги гремиоспартак москвалуан виейра

"Спартак" не может согласовать с "Гремио" стоимость трансфера Луана

Продолжаются переговоры между "Гремио" и "Спартаком" о переходе форварда Луана Виейры, сообщает Globo Esporte.

По информации ресурса, клубам не удается согласовать стоимость сделки. Отмечается, что игрок дал согласие на переход в московский клуб.

В этом году Луан провел 26 матчей и отметился 11 голами.

Читайте также: Неймар советует Луану не переходить в "Спартак". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"

Первый полет "чаек": "Брайтон" принимает "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Локомотив Москва 5 13
3 Краснодар 5 10
4 Ростов 5 10
5 ЦСКА Москва 5 9
6 Ахмат 5 9
7 Уфа 5 9
8 Спартак Москва 5 8
9 Рубин 5 7
10 Урал 5 7
11 Динамо Москва 5 4
12 Тосно 5 3
13 Арсенал Тула 5 3
14 СКА Хабаровск 5 3
15 Анжи 5 3
16 Амкар 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов