"Спартак" не может согласовать с "Гремио" стоимость трансфера Луана

Продолжаются переговоры между "Гремио" и "Спартаком" о переходе форварда Луана Виейры, сообщает Globo Esporte.

По информации ресурса, клубам не удается согласовать стоимость сделки. Отмечается, что игрок дал согласие на переход в московский клуб.

В этом году Луан провел 26 матчей и отметился 11 голами.

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